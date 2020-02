«Abbiamo preso l'impegno di informarvi puntualmente perché riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore ed è meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news» ha detto il presidente Luca Ceriscioli, che entro domani mattina invierà a tutti gli enti locali un circolare che conterrà ulteriori specifiche per chiarire l'ordinanza firmata ieri.