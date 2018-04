Siamo entrati nel laboratorio di Federico Giungi, il 29enne anconetano che ha deciso di lasciare l’attività di barista per diventare liutaio. Il giovane artigiano spiega come nasce una chitarra partendo da una semplice sagoma all'apposizione delle decalcomanie con la sua firma. Per ora Federico lavora su commissione di amici e conoscenti, ma uno dei suoi prodotti è già in tour europeo.