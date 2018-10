Cadono calcinacci dalla chiesa San Biagio di corso Mazzini e colpiscono una donna. E’ così scattato l’intervento dei vigili del fuoco di Ancona per rimettere in sicurezza la facciata della chiesa, sotto la supervisione dei carabinieri del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) arrivati per primi sul posto. L’intervento è durato circa un'ora.