Mascherine nelle Marche, Ceriscioli: «Ora però aspettiamo altro materiale» - VIDEO

Questa notte sono arrivate 300mila mascherine. Per il presidente Ceriscioli «è la notizia che attendevamo. E' veramente un passo importante perché ci aiuta a gestire meglio l'emergenza. Sono 150 mila FFP2 e 150 mila chirurgiche, strumenti essenziali per chi lavora in sanità, per continuare a offrire assistenza. Ora attendiamo altro materiale».

