Ma quale panettone, il Natale tra cavalcate in spiaggia e murales - VIDEO

Natale alternativo sulla spiaggia di Falconara. Qualcuno non si è accontentato del pranzo in grande stile e ha preferito una sana cavalcata sulla sabbia mentre altri coraggiosi si sono tuffati nelle acque gelide per una nuotata fuori stagione. C'è anche chi si è dato all'arte di strada con tanto di bombolette spray come Bags, avvistato al sottopasso di via Goito, lo stesso che ha ospitato tante “murate” in ricordo di Mattia Chiappa.