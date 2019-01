Un appartamento per i familiari dei piccoli pazienti, apre Casa Sabrina – VIDEO

Casa Sabrina è un appartamento di circa 110 metri quadri affittato dalla Fondazione Salesi per offrire alloggio e servizi ai familiari dei bambini ricoverati in lungodegenza al Salesi. Si trova a via Monte Marino 30/A, poco distante dall’istituto scolastico Savoia-Benincasa e dispone di 7 posti letto disposti in tre camere (due doppie e una singola) oltre a una cucina. La proprietaria dell’immobile ha riportato l’appartamento disabitato in uno stato ottimale mentre la fondazione Salesi ha partecipato finanziando rifiniture e arredi. Casa Sabrina, dal nome dell’originario progetto di accoglienza, si affianca a alla struttura di Colle Ameno e mette a disposizione anche servizi di trasferimento da e per l’ospedale. All’inaugurazione, martedì mattina, hanno partecipato il presidente della Fondazione Carlo Rossi, il direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti Michele Caporossi, il sindaco Valeria Mancinelli, l’assessore comunale alle Politiche sociali Emma Capogrossi e il responsabile della segreteria di presidenza della Regione Marche, Fabio Sturani.