Vestilbene, come funziona l'emporio del vestire solidale - VIDEO

Vestilbene è l'emporio del vestire solidale inaugurato in via Podesti lo scorso dicembre. Il progetto è gestito dall'associazione SS.Annunziata Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana di Ancona-Osimo ed è stato finanziato dalla Fondazione Cariverona. Con questo servizio le persone accedono a un vero e proprio mercato dell'abbigliamento, usando una tessera a punti scelgono ciò di cui hanno bisogno. Il vestiario è donato dai cittadini e il video fa parte della campagna informativa "Dona un abito, non un rifiuto" con cui la Caritas vuole educare gli anconetani su cosa regalare e cosa, invece, è meglio gettare via.