Vladimir si è preso il parco più bello e ne ha fatto la sua reggia – VIDEO 

La struttura fatiscente accanto alla ex Polveriera Castelfidardo, in pieno parco del Cardeto, ha un’aria sinistra. Il grugare dei piccioni sembra il lamento di un fantasma; i segni di bivacco, i murales e il vuoto all’interno nonostante il varco nella rete di protezione sono dettagli tutt’altro che rassicuranti. I vandali si sono presi il parco più bello di Ancona nonostante gli ultimi interventi di riqualificazione da parte del Comune. Muri e giochi imbrattati, ma anche edifici diroccati e a rischio crollo che nelle ore serali trasformano l’area in un perfetto set per film dell’orrore. Abbiamo girato un video e schezato un pò su una delle poche firme leggibili dentro una delle strutture agghiaccianti: quella di un misterioso "Vladimir".