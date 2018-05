Festa della Polizia Penitenziaria: «Ecco perché si riempiono le carceri» - VIDEO 

A margine della cerimonia a Montacuto il Commissario Capo della Polizia Penitenziaria, Nicola De Filippis, ha spiegato come il sovraffollamento carcerario assomiglia al cane che si morde la coda: «Spesso si ampliano i presupposti per le misure alternative, ma non si hanno politiche di inclusione sociale e tutti coloro che vanno fuori dopo un po' rischiano di tornare dentro, perché non sono rieducati socialmente». Il direttore del carcere di Barcaglione. La direttrice del carcere di Montacuto, Santa Lebboroni, annuncia che i due istituti anconetani avranno presto un’unica direzione, preludio all’accorpamento.