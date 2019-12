Il capriolo torna a far visita in giardino, è diventato uno di famiglia | VIDEO

Un pomeriggio di dicembre e una visita forse neppure troppo inaspettata. Una femmina di capriolo è spuntata nel giardino privato di un'abitazione di via Civitanova. Non è la prima volta e, come già accaduto in passato, il residente si è goduto la piacevole scena: il capriolo ha passeggiato davanti alla vegetazione, tenendosi ben distante dai richiami affettuosi dell'uomo. La curiosità però non è mancata: si è fermato un paio di volte, ha guardato verso il cellulare che stava riprendendo, poi ha invertito la marcia per tornarsene alla sua quotidianità.