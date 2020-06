Indagine sul caporalato e stop al lavoro, dipendenti al fianco del loro titolare | VIDEO

Il contratto di lavoro in subappalto per una ditta romana, specializzata in coibentazione, è saltato in anticipo. I 25 dipendenti della New World Service, impegnati in un cantiere navale di Ancona (estraneo ai fatti), si trovano da tre mesi senza lavoro e con famiglie da mantenere in Bangladesh. Come se non bastasse il loro titolare risulta indagato nell’inchiesta sul caporalato che ha scosso la cantieristica anconetana e non solo. Gli operai hanno comunque voluto dare un segnale di solidarietà al loro direttore generale, unendosi al suo grido di dolore per un’azienda che vuole ritrovare la fortuna persa.