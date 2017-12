Sold out per l'attesissimo concerto gospel di Ancona Jazz, tradizionale appuntamento giunto alla sedicesima edizione. Il Teatro delle Muse ieri sera ha cantato e ballato con i travolgenti The Harlem Voices feat. Dr. Eric B. Turner, non soltanto una vetrina sul mondo del gospel, bensì un vero e proprio excursus sulla black music che tanto ha influenzato tutta la musica del '900.