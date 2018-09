Tutte le voci e le note del Cantagiro Marche – VIDEO 

In poco più di tre minuti tutte le voci che sabato sera hanno incantato Senigallia per la finale regionale del Cantagiro Marche. A vincere l’edizione 2018 è stata Michelle Esposto con il brano “If I Ain't Got You” di Alicia Keys, guadagnando l’accesso diretto alla finalissima nazionale in programma a Fiuggi. Conduttore e Direttore Artistico della serata è stato Marco Zingaretti. L’eclettico presentatore e attore jesino, tra i più noti nelle Marche, è conosciuto anche per aver prestato volto e simpatia al Festival di Sanremo 2018 nello speciale televisivo “Buonasera Sanremo” oltre alle presentazioni di varie tappe regionali di Miss Italia. Punto di raccordo tra le Marche e i grandi nomi della musica e della moda, Zingaretti ha portato a Chiaravalle anche il patron nazionale del Cantagiro, Enzo De Carlo e le ragazze di “Non è la Rai” Sabrina Marinangeli e Pamela Petrarolo.