Segregato tra sporcizia, feci e detriti: Billy è stato salvato - GUARDA IL VIDEO

Così è stato trovato Billy, un breton di 11 anni, di proprietà di un uomo di Agugliano, ora denunciato per maltrattamento di animali. A fare l'incredibile scoperta sono state le guardie zoofile dell’Oipa di Ancona insieme alla polizia locale di Agugliano. Il cane non aveva la minima possibilità di uscire. Era costretto a vivere al buio in una cuccia di fortuna. L'ambiente era in condizioni igieniche spaventose. I rifiuti e le feci emanavano un'aria irrespirabile.