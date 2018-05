Le immagini mostrano alcuni animali morti o in agonia dopo aver scavalcato le recinzioni divelte del canale idroelettrico Enel di Sant’Elena. Il canale negli ultimi mesi ha intrappolato cervi, caprioli, istrici, tassi e cani che sono morti a causa delle ferite o dell’annegamento. La situazione è stata denunciata dall’ENPA di Fabriano che ha organizzato dei presidi di volontari in zona per tenere a distanza gli animali.