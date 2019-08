Anconitana, 115 anni di passione: il video della campagna abbonamenti

Il video pubblicato dalla società biancorossa relativo alla campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Eccellenza. I giocatori cantano abbracciati ai piedi del Duomo mentre guardano il porto. I tifosi in maglia e sciarpa biancorossa si preparano per poi correre allo stadio. Sulle immagini scorre un messaggio che non ha bisogno di commenti: "115 anni di passione; una maglia, una città, due colori a di fesa di una fede. La storia continua". La campagna è già attiva, Anconitana lancia la campagna abbonamentI: prezzi invariati e promozioni per i fedelissprezzi confermati per tribuna centrale e laterale così come gli ingressi gratuiti per under 14 e disabili. Tra le importanti novità, l’Anconitana Card e la riduzione di 100 euro sull’abbonamento Vip. Anche quest’anno, per la terza stagione consecutiva, non ci sarà la giornata biancorossa e la tessera annuale sarà valida per tutte le 15 gare interne del campionato.