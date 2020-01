Camion incastrato tra le case, il video diventa virale: «Vergogna Comune» | VIDEO

Ore 22,30 del 20 gennaio. Un camion resta incastrato nella via centrale di Sappanico, quella dove ci sono i ruderi denunciati più volte dai residenti, e proprio gli abitanti del posto aiutano il conducente a manovrare in retromarcia. E' solo l'ultimo di una serie di episodi che, a detta degli stessi cittadini, si verificano spesso nella frazione anconetana. A volte i mezzi pesanti portano via pezzi di muro dalle case fatiscenti, facendo aumentare la preoccupazione per eventuali crolli. I ruderi sono di proprietà privata, poco più in là ce n'è uno di proprietà del Comune. Palazzo del Popolo ha spiegato di avere in preprarazione un progetto definitivo di demolizione del rudere comunale e ha annunciato anche l'idea di un allargamento della carreggiata in collaborazione con la Provincia di Ancona. A Sappanico però chiedono di accorciare i tempi: «Situazione insostenibile». Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente ed è subito diventato virale.