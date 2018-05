Arbitro accerchiato e partita sospesa, le immagini - VIDEO

Il video, distribuito dalla MMag Comunicazione, mostra quello che è successo a un quarto d’ora dalla fine di Vigor Camerano- Atletico Ponterosso, playout di Seconda Categoria sospeso dall'arbitro Matteo Grossi di Pesaro sul 2-0 in favore dei padroni di casa. Le immagini del 26 maggio scorso mostrano il fallo di un giocatore anconetano punito dal direttore di gara. Siamo al 30’ del secondo tempo, le proteste vengono sanzionate con un secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione del giocatore. Dopo la decisione l’arbitro viene prima applaudito ironicamente poi accerchiato dai giocatori in maglia blu e verde. Vola anche qualche spinta e il match viene sospeso. Il Ponterosso, tramite una nota su Facebook, ha ricostruito i fatti giudicando inspiegabile la sospensione del match e definendo l’arbitro: “Non all’altezza”. La sentenza del giudice sportivo è attesa per domani, mercoledì 30 maggio.