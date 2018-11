Anconitana fermata dalla Vigor, la premonizione dell'avversario - VIDEO

Andrea Siena è il giocatore della Vigor Senigallia che al Del Conero ha interrotto la serie di vittorie consecutive dell'Anconitana. E' suo il gol dell'1-1 con il quale gli ospiti hanno riportato il match in parità. In sala stampa Siena ha svelato cosa gli aveva detto il tecnico sulle scale degli spogliatoi, una premonizione che per fortuna dei biancorossi si è avverata solo a metà. Francesco Nocera e Massimiliano Guiducci analizzano il pari dai rispettivi punti di vista.