Il direttore generale commenta la partita nervosissima che ha visto il rotondo successo dell’Anconitana sulla Castelfrettese. «E’ stata una caccia all’uomo, non posso accettarlo» ha sbottato il dirigente in sala stampa, poi ha aperto alla permanenza in biancorosso di Marco Lelli. Il tecnico, dopo aver commentato la seria situazione infortuni, dice la sua sulla possibilità di restare in panchina il prossimo anno.