Anconitana - Barbara, la paura prima del poker - VIDEO 

L’ Anconitana stende il Barbara con 4 reti ma con un avvio a fatica che l’ha vista andare in svantaggio. Il successo permette ai ragazzi di Nocera di mantenere la testa della classifica a punteggio pieno, ma il tecnico avverte: «A volte ci fidiamo troppo del compagno di reparto e non pensiamo che anche lui può sbagliare». In sala stampa ha detto la sua anche il vicepresidente del club, Andrea Marconi, insieme a Matteo Campione. Antonello Mancini, tecnico della formazione ospite, punta a un campionato tranquillo dopo una prestazione deludente solo sul tabellino.