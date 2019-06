Cadavere trovato alla foce del fiume, carabinieri al lavoro nell'area blindata – VIDEO

Carabinieri al lavoro per identificare il corpo trovato giovedì mattina da un pescatore alla foce del fiume Esino. Sul posto sono arrivati i militari della Tenenza di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Al sopralluogo ha partecipato anche il comandante provinciale Cristian Carrozza insieme ai vigli del fuoco della provincia di Ancona, intervenuti con una campagnola e un'autopompa per occuparsi del recupero della salma. Zona blindata con gli investigatori che stanno cercando di ricostruire sia l’identità della persona (il cadavere è in avanzato stato di decomposizione) che le circostanze della morte, anche se da una prima ricognizione cadaverica sembrano esclusi segni di violenza.