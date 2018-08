Forse erano le prove di uno spettacolo o forse puro divertimento a colpi di Break Dance. Un gruppetto di giovani ha scelto piazza della Repubblica per esibirsi nell’arte preferita, in particolare il porticato del palazzo della RAI accanto al Teatro delle Muse. Il video è stato postato su facebook e fuori campo una ragazza si complimenta con gli artisti per la loro performance.