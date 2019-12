Animali maltrattati e armi abusive, tutto l'arsenale dei bracconieri | VIDEO

Munizioni detenute abusivamente, richiami elettronici ma anche allodole vive maltrattate per attirare i pivieri dorati. Il blitz dei carabinieri forestali in un appostamento fisso di caccia ha portato al sequestro di animali e materiale usato dai bracconieri. Quattro cacciatori sono finiti nei guai. Il video mostra l'esame da parte dei militari delle apparecchiature e degli animali utilizzati, compresi gli esemplari di allodole legate e usate come richiamo. I sequestri sono stati effettuati anche nelle abitazioni degli indagati, per i quali sono scattate le denunce.