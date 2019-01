Bomba day, parola agli artificieri: come disinnescheranno l'ordigno - VIDEO

Il maggiore Andrea Podestà, ufficiale del Genio Ferrovieri dell’Esercito, spiega con quali tempi e modalità verrà disinnescato l’ordigno trovato tra i binari dell’area scambietti lo scorso 17 ottobre. La bomba britannica (70 centimetri per 246 libbre) risale alla seconda guerra mondiale, è dotata di due sistemi di innesco che saranno fatti brillare in loco. Niente paura, la quantità di esplosivo per questa specifica fase è talmente minimo che, spiega il militare: “Non si sentirà neppure il botto a distanza”. Il resto del corpo bomba sarà poi trasportato in una cava che sarà indicata dalla Prefettura, con specifiche misure di sicurezza, e verrà fatto brillare in loco.