Bomba day, il Palarossini accoglie gli sfollati – VIDEO

Per tutta la mattinata ha accolto decine di famiglie che hanno dovuto lasciare la propria abitazione tra gli Archi e il Piano. Il Palarossini è stato il centro di accoglienza più frequentato con circa 200 persone e per i più piccoli c’è stata anche l’animazione con spettacoli di magia e tavoli da disegno. Per gli adulti il tempo è passato con partite a carte, film sul cellulare e quattro chiacchiere. Sul posto è arrivato anche il sindaco Valeria Mancinelli.