I vigili del fuoco sfidano la bomba d’acqua – VIDEO 

Alcuni degli interventi dei Vigili del Fuoco, impegnati dalle prime ore del mattino sulle conseguenze della bomba d’acqua che ha colpito la città. I pompieri sono intervenuti nella parte sud del capoluogo dove le strade allagate hanno mandato il traffico in tilt lungo via Albertini, Primo Maggio, Caduti del Lavoro, Filonzi, allagati completamente diversi sottopassi. In via Caduti del Lavoro una vettura è rimasta completamente sommersa, comunque non si segnalano persone coinvolte. A Ponte Rosso presso il centro estivo Brisighelli, le fogne non ricevendo più, hanno allagato i locali della scuola, nessun pericolo per i trenta bambini presenti in quel momento. In totale questa mattina sono stati evasi circa una quarantina di interventi. Per fronteggiare l'emergenza è stato richiamato personale libero dal servizio.