Si accende il grande albero, ad Ancona è già Natale | VIDEO

La pole dance, la musica dal vivo e il conto alla rovescia per l'accensione dell'albero in piazza Roma. Ancona entra a tutti gli effetti nel clima natalizio con BiAnconatale. Piazza gremita, erano circa 7.000 le persone che hanno assistito alle performance di Laura Borgognoni e della Jumpin'Jive Orchestra. Poi l'evento clou con il sindaco Valeria Mancinelli che ha fatto gli auguri alla città e ha premuto il pulsante per l'accensione di albero e luci. La ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio, i mercatini e la voglia di festa hanno fatto tutto il resto. Il nostro servizio video in un centro più splendente che mai.