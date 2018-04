Abbracci, autografi e lacrime per Benji & Fede: «Stasera visiteremo Ancona e torneremo presto» - VIDEO

Martedì Benji e Fede hanno incontrato i fans all’Auchan Conero e tanti giovani ammiratori, con in mano il loro ultimo album “Siamo solo noise”, hanno potuto abbracciarli e ricevere degli autografi. Per i due musicisti emergenti è stata la prima volta ad Ancona, ma ai nostri microfoni hanno già annunciato un prossimo ritorno. L'incontro con i fans è iniziato alle 17 ma c’è chi era in fila addirittura dalle 10 di mattina e non sono mancate le ammiratrici che hanno ceduto alle lacrime di commozione.