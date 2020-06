Un dipinto nel sottotetto: è la porta del Bataclan dipinta da Banksy | VIDEO

Si è conclusa ieri a Sant’Omero in provincia di Teramo una operazione di polizia coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica de L’Aquila in collaborazione con la magistratura e la polizia criminale francese. I colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona, con i militari della Compagnia di Alba Adriatica e la polizia giudiziaria di Parigi, hanno recuperato un dipinto realizzato da Banksy, il maestro della “street art” di fama mondiale, su una porta di sicurezza del teatro “Bataclan” di Parigi in omaggio alle vittime degli attacchi terroristici del 2015.

Il dipinto, raffigurante una ragazza dolente, è diventato un simbolo del tragico evento e venne trafugato il 26 gennaio 2019. L’eccezionale rinvenimento è avvenuto alle prime ore dell’alba di ieri durante l’esecuzione, da parte dei carabinieri, di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura Distrettuale di L’Aquila. L’opera era ben nascosta nel sottotetto di un’abitazione di un residente a Tortoreto. Proseguono le indagini per chiarire le modalità con le quali l’opera è giunta in Italia e il ruolo giocato dagli italiani coinvolti.