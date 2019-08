Il Comune abbatte le barriere architettoniche, ora Portonovo è il mare di tutti - VIDEO

Nel 2017 l'area disabili a Portonovo era un’idea appena approvata dal bilancio partecipato e nel 2018 è diventata realtà. E’ stata però solo l’estate 2019 a vedere il perfezionamento del progetto “Acqua per tutti" che ha trasformato Portonovo in un vero e proprio gioiello per i disabili. La pedana in legno, installata quest'anno, permette alle carrozzine e alle persone con stampelle di raggiungere bagnasciuga, acqua e box doccia. Maria Pia Paolinelli, responsabile provinciale Aniep, ha promosso la baia e ringraziato Comune, cittadini e assistenti bagnanti, che hanno letteralmente trasformato per molti un sogno in realtà.