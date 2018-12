La città vista dalla carrozzina di un disabile – VIDEO 

Un giro da Valle Miano a piazza Cavour con Antonio Mignone, ex candidato consigliere per il M5S alle elezioni amministrative dello scorso giugno. Ad Antonio è stata diagnosticata la SLA nel 2012 e si muove con una carrozzina per disabili elettrica. Deve affrontare marciapiedi senza scivolo, buche sull’asfalto ma non solo. In alcuni esercizi commerciali del centro storico non riesce ad entrare perché le attività sono sprovviste di pedana. In molti casi è un buco normativo: le licenze più datate non richiedevano questo tipo di attrezzature per l’accesso dei disabili e spesso la larghezza degli ingressi non rende comunque agevole il passaggio della carrozzina. Quando però scappa la pipì allora possono essere dolori.