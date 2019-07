Ascensore per la spiaggia, una nuova brutta sopresa per il disabile - GUARDA IL VIDEO

Poche sere fa ha trovato l'ascensore fuori uso mentre cercava di tornare a casa dopo una serata in spiaggia a Collemarino. Quella volta era un problema di orario, perché l'ascensore non è attivo dopo le 20. Domenica scorsa Giovanni Covone è stato costretto alla stessa odissea: chiedere aiuto per superare le scale del sottopasso alla buon anima di qualche passante. L'uomo infatti ha trovato l'ascensore in tilt alle 15,28 e ha dovuto chiedere aiuto per superare tre rampe di gradini. Con lui c'era la moglie con tanto di passeggino.