Addio vista mare, i residenti contro il “muro di Berlino” – VIDEO  

«E se le dicessero che non vedrà più il mare?». Per Falconara è più di un incubo, il progetto di Rfi di installare delle barriere fonoassorbenti tra la Statale e il mare per limitare i rumori del traffico ferroviario non piace ai falconaresi. Siamo andati a chiedere in giro per la città se il transito dei convogli è talmente fastidioso da rendere necessaria una soluzione così estrema. Per qualcuno i merci che viaggiano di notte sotto casa, effettivamente, creano disagio. Per altri il rumore è diventato invece un compagno di vita quotidiana al quale il tempo ha abituato. La conclusione però è la stessa per tutti: «Non vogliamo quella specie di muraglia cinese».