Barche da sogno nascoste al fisco, in porto arriva la Guardia di Finanza | VIDEO

Barche da sogno ormeggiate nei porti turistici del litorale ma sconosciute al fisco. L'operazione "Non expedit RW" condotta dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona ha permesso di accertare e sanzionare 61 casi di imbarcazoni battenti bandiera estera e appartenenti a soggetti residenti in Italia. Praticamente la metà dei controlli effettuati nelle ultime ore. I rispettivi proprietari non avevano infatti comunicato il possesso degli yacht all' agenzia delle entrate.

Dimenticanze? Se lo sono state, in alcuni casi risultano ripetute per più anni. I verbali di omessa o infedele dichiarazione sono stati emessi per un valore complessivo di 1 milione e 152.190 mila euro a fronte di un valore accertato totale di circa 7 milioni di euro (un milione è risultato il valore di una singola imbarcazione di oltre 24 metri intestata a una società italiana). Alcuni proprietari, avvalendosi degli sgravi previsti sulle sanzioni, hanno già pagato la contestazione.