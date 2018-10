La "Rinascita" dopo il terremoto, parla Barbara imprenditrice marchigiana - VIDEO

Aziende marchigiane protagoniste con Barbara Bonifazi, titolare dell’azienda La Rinascita, a Camerino, accolta sul palco insieme al sindaco di Roma Virginia Raggi. Barbara Bonifazi, 29enne di Camerino, ha visto l’azienda di famiglia praticamente distrutta dal sisma, con gravi danni alle stalle, al laboratorio dove si producevano formaggi e salumi e al punto vendita. Nonostante una laurea in Geologia in tasca, la ragazza marchigiana ha scelto di non abbandonare il suo territorio. La 29enne ha presentato domanda di insediamento giovani con il Piano di sviluppo rurale e dalle macerie ha fatto risorgere una nuova azienda chiamata significativamente “La Rinascita”. Ridata una casa agli animali, ora Barbara sta lottando con la burocrazia per poter riaprire laboratorio e punto vendita.