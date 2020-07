Riapre lo storico chiosco: "Barangolo", la sfida giovane e anconetana | VIDEO

Mangiare la “saccoccia”, la classica tasca di pane ripiena magari con raguse sgusciate o ciauscolo, passeggiando in piazza Cavour. Da inizio agosto, salvo imprevisiti, sarà possibile. A servirla sarà il “Barangolo”, ovvero lo storico chiosco chiuso nel 2016 durante il restyling della piazza e che tra qualche settimana aprirà sotto la gestione della 26enne Laura Papa. Con lei ci sarà il fidanzato, Michael Salerno. La coppia, che nonostante la giovane età ha già alle spalle diverse esperienze nell’ambito della ristorazione, ha deciso di mettersi in proprio e sfidare il difficile momento post Coronavirus. Il chiosco, sottoposto a vincolo architettonico e paesaggistico, è in fase di ristrutturazione sotto la cura dell’architetto Massimo Canesin. Ospiterà anche momenti di intrattenimento con delle cover band. Il menù e l’estetica del nuovo punto di ristoro in pieno centro nel nostro servizio video.