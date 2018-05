Coprifuoco al bar, lo sfogo del titolare - VIDEO

Parla Pier Paolo Orlandini, titolare del Pippo Bar, che commenta l’ordinanza comunale notificata nei giorni scorsi dai vigili urbani. Il provvedimento, dopo la lamentela di alcuni residenti per la musica nelle ore notturne, impone un orario di attività quotidiana compreso tra le 8 e le 20. Una limitazione, dice Orlandini, che rischia di portare alla chiusura dell’attività di via Sparapani ma che per il titolare stesso è eccessiva e al limite della cattiveria.