Bar chiuso per ordine pubblico, malore per la titolare - VIDEO

Il Caffè Centrale di piazza Ugo Bassi chiuso provvisoriamente per motivi di ordine pubblico. E' la seconda volta in meno di due mesi e stamattina una delle titolari ha dato in escandescenze mentre i polizotti notificavano il provvedimento del questore. La donna ha accusato un malore, è stata soccorsa dal 118 e dall'ambulanza della Croce Gialla per poi essere portata al Pronto Soccorso per i necessari accertamenti medici.