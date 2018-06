L’astinenza dalle urne al primo turno rischia di ripetersi al ballottaggio del prossimo 24 giugno? Per chi voteranno gli anconetani che domenica scorsa non hanno potuto conoscere il nome del loro sindaco? La sfida tra Valeria Mancinelli e Stefano Tombolini si giocherà anche sull’affluenza, noi abbiamo chiesto in giro se tra due domeniche i cittadini torneranno alle urne e, se si, per chi voteranno.