Il tuffo dei Babbi Natale – GUARDA IL VIDEO 

A Falconara un gruppo di coraggiosi ha sfidato il gelo del mare per un tuffo decisamente fuori stagione. Per il nono anno consecutivo i nuotatori si sono tuffati in acqua con tanto di cappello da Babbo Natale, stavolta per ricordare la scomparsa del grafico e illustratore Vinicio Ruggero e quella dell’imprenditore Leopoldo Lucconi. Tra i nuotatori c’era anche lo storico bagnino Valter Cremonesi, mentre il gruppo era guidato dall’imprenditore Alberto Masciarelli. Al successivo brindisi ha partecipato anche il sindaco Stefania Signorini e l’ex primo cittadino, oggi presidente del consiglio comunale, Goffredo Brandoni.