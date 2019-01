Il bagno di capodanno come non lo avete mai visto – GUARDA IL VIDEO

Il bagno dei temerari a Portonovo, il 31 dicembre scorso, come non l’avete mai visto. Il fotografo anconetano Francesco Redaelli mostra il pre, il durante e il dopo l’impresa dei 30 temerari che hanno sfidato il gelo per accogliere il 2019. Musica e video portano il visitatore dentro le gelide acque della baia per poi mostre la festa e le bellezze di Portonovo dall’alto. Il bagno di capodanno è ormai un evento tradizionale per gli anconetani, nato nel 2009 dall’idea di Tommaso Buglioni, Diego Belardinelli e Tommaso Verdini. Ogni anno riunisce persone di ogni età, basti pensare che quest’anno c’era anche una bambina di 8 anni. Roba per supereroi? Si, infatti nel video compare anche Spider Man tra i coraggiosi nuotatori.

In un altro video lo stesso Fabrizio Redaelli, che vanta nel curriculum anche il ruolo di Direttore della Fotografia e Operatore di Ripresa del film “La Polinesia è sotto casa”, mostra dall’alto le immagini del Passetto riprese dal suo drone.