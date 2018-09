Baby vandali, ancora loro – VIDEO 

Il parco della Galassia, poco distante dall’Inrca, è una delle zone preferite dai baby vandali. I resti di falò comparsi recentemente hanno richiamato l’attenzione sull’area verde di va Manzoni. Un tavolino piazzato in mezzo a un campo da basket, cestini dell’immondizia divelti e rovesciati, panchine senza più spalliera e una fontanella danneggiata. I residenti, che hanno comunque segnalato una condizione migliore rispetto a diversi mesi fa, chiedono una maggior presenza notturna delle forze dell’ordine anche per via degli schiamazzi dei ragazzi in orario notturno. In un’altra zona del parco c’è il campo da calcio che la scorsa primavera era divorato dalle erbacce. Ora ha tutta un’altra forma, ma lo stesso non si può dire delle altalene lasciate a marcire.