Anno giudiziario, la rabbia degli avvocati: toghe anconetane in protesta | VIDEO

Gli avvocati del foro di Ancona, insieme ai legali aderenti alla Camera penale, hanno manifestato fuori dal tribunale in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Sono rimasti all’esterno per gran parte della cerimonia, per poi salire nell’aula del quinti piano ma solo per partecipare all’intervento del presidente dell’ordine degli avvocati di Ancona, Maurizio Miranda. A spiegare i motivi della protesta, lo stesso Miranda e l’avvocato Domenico Liso. Su tutte, le carenze di organico che a detta dei legali rendono quasi impossibile l’accesso agli uffici della procura. Lo stesso problema si registra nel tribunale di sorveglianza, che è tuttora privo di un Presidente. Intervento anche dei rappresentanti della Camera minorile dorica, che hanno chiesto l’intervento telematico anche nel loro settore di competenza. Il servizio video.