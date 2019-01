Incendi, abusi etilici e auto abbandonate dopo incidenti. C’è soprattutto questo tra le chiamate a cui sono stati chiamati a rispondere i vigili del fuoco della provincia di Ancona. Alle 00,45 circa i pompieri sono intervenuti sulla Provinciale 1 in via del Conero per un incidente stradale in cui una macchina era finita nella scarpata al lato della carreggiata. Il video dell'intervento