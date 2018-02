Incidente all'incrocio, paura per l'auto ribaltata: l'intervento dei soccorsi - VIDEO

Incidente tra due auto, intorno alle 20, all’incrocio tra via Flaminia e via Conca. Un 49enne e una 45enne sono rimasti feriti dopo l’impatto tra la loro Mitsubishi Colt e una Citroen C1 guidata da una ragazza. Secondo le prime ricostruzioni la Citroen proveniente da via Conca stava svoltando in direzione Falconara mentre arrivava la Colt in direzione Ancona. Dopo l’impatto la vettura con a bordo la coppia è finita su uno spartitraffico per poi ribaltarsi. Rallentamenti al traffico. Sul posto la Croce Gialla, le Volanti, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.