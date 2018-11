Una mano sul volante, l’altra sul cellulare: il filmato incastra l’autista del bus - VIDEO

La storia non insegna nulla. Il conducente di un autobus è stato filmato da un passeggero mentre guidava il mezzo pubblico parlando al cellulare. Una scena già vista in passato e che ad aprile portò un autista della Conerobus davanti alla commissione disciplinare. Nella scena ripresa giovedì pomeriggio non c’è nulla di diverso: il conducente guida mentre con una mano tiene il telefonino all’orecchio e dietro di lui ci sono viaggiatori in piedi. Il volto è stato oscurato dalla nostra redazione, così come il numero che identifica il veicolo.