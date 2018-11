Gaetano diventa Astor Piazzolla, “Libertango” come non l'avete mai sentita - VIDEO

Un uomo seduto sul palco del teatro Pergolesi vuoto, con una chitarra in mano e “Libertango” di Astor Piazzolla reinterpretato a modo suo. Lui è Gaetano Guardino, 28enne musicista siciliano di Sciacca ma anconetano ormai di adozione. L’ultima performance che ha incantato il pubblico digitale è stata proprio la celebre “Libertango” del maestro argentino in un videoclip girato nel teatro jesino con la produzione dell’etichetta RARA Records: «Quel brano è un omaggio a Piazzolla, ma anche una dichiarazione d’amore per la mia chitarra».