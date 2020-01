Investimento, feriti e paura: chiuso l'asse nord-sud | VIDEO

ANCONA | L'auto che perde il controllo e si schianta sul guardrail, il conducente che scende e viene investito, poi la carambola che ha coinvolto una decina di vetture. Feriti e paura a causa dell'asfalto ghiacciato questa mattina, intorno alle 7,20, lungo l'asse nord-sud in direzione centro. Il più grave degli automobilisti soccorsi è stato proprio il 59enne investito dopo essere sceso dalla sua Fiat Bravo, finita contro le barriere dopo una perdita di controllo. I dettagli della dinamica sono ancora in fase di accertamento. I feriti, complessivamente, sono stati quattro. Sul posto la polizia municipale di Ancona, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Chiusa la bretella in entrambe le direzioni fino alle 9,30, quando è stato riaperto il tratto in direzione Baraccola. Il servizio video.