Sigilli al centro sociale, c'è chi dice no: «Riaprite Asilo Politico perché...» - VIDEO

Karim Franceschi, Francesco Rubini, i Brecce Boyz e altri esponenti della cultura, della musica e della politica chiedono che si trovi una soluzione per la riapertura del centro sociale sequestrato lunedì scorso. Le ragioni del “no” in una carrellata di volti e voci che vedono nel centro della Baraccola uno dei pochi esempi efficienti di rigenerazione urbana e culturale e che per questo hanno già firmato per sostenere la riapertura del centro sociale. Ora ci mettono anche la faccia in un video di AnconaToday.